BMW 3/15 PS, построенная в 1930 году на базе массового в те времена автомобиля Dixi Austin 7

Первый электрокар БМВ был создан в 1972 году.

Модель получила название BMW 1602. Массовое производство электрической модели мощностью 12 кВт так и не было налажено по причине отсутствия в те годы технологий, которые позволяли создавать мощные аккумуляторы.

Полностью заряженных аккумуляторов BMW 1602 хватало лишь на 20 минут работы электромотора.

После поражения Германии в Первой мировой войне в стране был введен запрет на производство любой техники, имеющей отношение к военной.

Тогда компания BMW прекратила выпуск двигателей для самолетов и переориентировалась на выпуск мотоциклов и мотоциклетных моторов.

Первым мотоциклом баварского бренда стал BMW R32, который несколько раз получал титул лучшего мотоцикла на международных выставках.