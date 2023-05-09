BMW 3/15 PS, построенная в 1930 году на базе массового в те времена автомобиля Dixi Austin 7

13:25 2023-05-09

Мощность двигателя первой модели БМВ составляла 20 л.с., а ее максимальная скорость достигала 80 км/ч. В качестве трансмиссии в BMW 3/15 PS была применена четырехступенчатая «механика».

Первый электрокар БМВ был создан в 1972 году.

Модель получила название BMW 1602. Массовое производство электрической модели мощностью 12 кВт так и не было налажено по причине отсутствия в те годы технологий, которые позволяли создавать мощные аккумуляторы.

Полностью заряженных аккумуляторов BMW 1602 хватало лишь на 20 минут работы электромотора.

После поражения Германии в Первой мировой войне в стране был введен запрет на производство любой техники, имеющей отношение к военной.

Тогда компания BMW прекратила выпуск двигателей для самолетов и переориентировалась на выпуск мотоциклов и мотоциклетных моторов.

Первым мотоциклом баварского бренда стал BMW R32, который несколько раз получал титул лучшего мотоцикла на международных выставках.

  • Изображение статьи

    «Визитная карточка» всех БМВ — сдвоенные «ноздри» радиаторной решетки появились в 1933 году на модели BMW 303.

    В 1937 году был поставлен мировой рекорд скорости на мотоцикле БМВ. Эрнст Якоб Хенне разогнал мотоцикл до 279 км/ч.

    В 2017 году в Книге рекордов Гиннесса был зафиксирован непрерывный дрифт на BMW M5. Автомобиль проехал в управляемом заносе 374 км 200 м.

    Самой продаваемой БМВ стала «тройка». В период с 1975 года было продано более 15 млн единиц BMW 3 Series разных поколений.

Показать следующие комментарии
Фото