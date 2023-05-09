Как навсегда избавиться от ржавчины груши: советы опытных садоводов

Чаще всего заболевание проявляется некрасивыми пятнами на нижней стороне листьев, где формируются подушечки спороношения.

Бороться с заболеванием нужно помощью фунгицидов, причем делать это, начиная с ранней весны.

Когда на улице потеплеет как минимум до 5 градусов, дерево нужно опрыскать раствором бордоской жидкости 3%.

Если момент упущен, опрыскивание проводится, как только начали раскрываться почки. Здесь подойдет раствор той же бордоской жидкости, но у же 1%.

Последняя обработка возможна по листу перед цветением раствором самой слабой концентрации 0,5%.