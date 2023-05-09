NYT: во время второго президентской срока у Байдена есть все шансы столкнуться с деменцией

Сейчас президенту США 86 лет. Если он выиграет выборы в 2024 году, к концу второго срока президентства ему будет уже 86 лет.

Согласно результатам исследований, в 85-89 лет около 18,7% людей сталкиваются с проявлениями деменции.

После 80 лет у 70% людей развивается катаракта, у многих наблюдаются проблемы со слухом, при которых требуется использование слухового аппарата.

Одновременно повышается риск вирусных заболеваний, снижается работоспособность, уровень энергии.

Издание пишет, что для президента критична потеря способности к абстрактному мышлению, а слуховой аппарат может и подвести.