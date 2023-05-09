В США семья удочерила украинскую девочку, а она оказалась взрослой женщиной

В 2010 году Майкл и Кристин Барнетт из Индианы удочерили Наталью – девочку с редкой формой карликовости.

Они считали, что Наталье 7 лет, однако засомневались в этом, когда девочка попыталась отравить Кристин и наброситься с ножом на Майкла.

После проведения обследования у психиатров выяснилось, что Наталья – взрослая женщина с психическим расстройством.

В 2019 году у Барнеттов, который к тому моменту развелись, начались проблемы. Полиция США уличила их в том, что Наталья живет отдельно без надзора.

У бывших супругов ушло 3 года, чтобы доказать в суде, что Наталья – не безнадзорный ребенок, а взрослая женщина.