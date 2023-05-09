Маргарита Симоньян потребовала ввести в России налог на богатство

Маргарита Симоньян неоднократно поднимала вопросы оплаты труда участников СВО - мобилизованных и обучающих их офицеров-инструкторов.

Автор канала "История в деталях" на платформе Дзен подчеркнул, что она заметно проигрывает доходам тех же футболистов. Он также считает, что здесь могли бы помочь российские олигархи, направив часть своих активов на благое дело.

В частности, блогер напомнил о предложении журналистки поднять налог на богатство: сделать его прогрессивным, в зависимости от доходов.

Такая мера, по мнению автора поста, позволит увеличить объем средств на цели СВО и поддержать тех, кто их непосредственно реализует.