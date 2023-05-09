Знающий цветовод предупредил: при разведении ландышей на даче осторожность не помешает

Невинные лесные создания, похожие на маленькие белые колокольчики, могут очень агрессивно вести себя на участке, бесцеремонно захватывая новые территории.

Если не принять меры, ландыши быстро заполонят собой всю дачу. Особенно склонны к разрастанию лесные разновидности.

Кроме того, давно известно, что ландыши относятся к ядовитым растениям. Разводить их на дачном участке небезопасно.

Если уж вы решились на это, за детьми и животными нужен глаз да глаз. Симпатичные ядовитые ягодки ландыша могут выглядеть заманчиво для малышей и домашних питомцев.

В противном случае есть серьезная угроза для здоровья и даже жизни.

Если очень хочется выращивать ландыши на даче, выбирайте культурные сорта - махровые, розовые и так далее.

Они, по сравнению с лесными дикими видами, ведут себя более "скромно", не стремясь так активно завоевывать дачный участок.