Генерал Гурулев жестко раскритиковал финансовых чиновников

По оценке депутата, российские предприниматели сегодня напуганы тем, какие решения принимаются в финансовых структурах правительства.

По его мнению, Минфин и ЦБ не смогли привлечь средства для защиты малого и среднего бизнеса и в России в итоге заметный отток небольших компаний и ИП, которые не смогли справиться с конкуренцией в условиях кризиса.

Изначально с началом СВО и принятием первых санкций против российского финансового сектора Центробанк справился с задачей дедоллоризации в расчетах и смог частично решить проблему отключения от СВИФТ.

Но позже курс рубля вновь упал в отношении к доллару, а как известно более 90 процентов операций в мире все еще проводятся в американских деньгах.