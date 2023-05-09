Огородники назвали способ выращивания крепкой рассады огурцов

Семена на рассаду лучше посадить в середине апреля, предварительно прорастив их. Для высадки потребуются стаканчики емкостью 200 г.

Нужен легкий грунт с добавлением золой. Глубина посадки семян – 2 см, их следует полить раствором Фитоспорина.

Рассаду обязательно нужно закалять. Если температура воздуха превышает 13 градусов, накрывать всходы не нужно.

После формирования первого настоящего листочка грунт приминают и досыпают, чтобы рассада не вытягивалась. Высаживать ее в открытый грунт можно примерно через 25 дней после посадки.