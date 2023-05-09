Лысым лучше в Мозамбик не ездить

Стремительное развитие науки и техники, появление огромного разнообразия образовательных источников и, в принципе, открытого доступа к абсолютно любым знаниям, во многом изменили человека и его отношение к окружающему миру. В целом, люди стали более грамотными, демократичными и информационно подкованными.

Однако, несмотря на прогрессивный взгляд на вещи, характерный для большинства жителей развитых стран, на нашей планете еще есть уголки, где на первом месте стоят традиции и суеверия, которые порой шокируют своей жестокостью...

Хотя, что и говорить, если даже в крупных мегаполисах, где, казалось бы, на страже здравого смысла стоят передовые технологии вкупе с профессиональными психологами и психотерапевтами, всегда найдется работа для всевозможных магов, целителей и гадалок.

Люди идут к ним, чтобы узнать будущее или забыть прошлое, очистить себя от возможного сглаза или порчи; некоторым необходимо напутствие или кратковременный прогноз, касающийся, например, деловой сделки.

Многим же совет колдуна местного разлива помогает наладить личную жизнь.

В общем даже в развитом современной мире товарищи эзотерики без дела не сидят, что уж говорить о странах, так называемого, третьего мира: например, об Африке, где даже начальное образование доступно далеко не каждому.

Как известно, отсутствие знаний нужно чем-то заполнять, почему бы не суевериями.

государстве под названием Мозамбик, как, впрочем, и на всей территории Южной Африки, просто запредельный уровень преступности. Это факт, и находиться в этой стране неподготовленному европейскому человеку может быть по-настоящему опасно.

Так, например, не стоит ехать в Мозамбик, если вы, скажем, лысый... Нет, дело не в том, что жаркое африканское солнце будет отражаться в лысине и слепить окружающих. Тут все гораздо опаснее: в Мозамбике лысого человека могут убить с целью обогащения.

Звучит, действительно, жутко, хотя для полиции Мозамбика подобные случаи уже давно не являются чем-то удивительным. Страшно сказать, но служители закона в какой-то мере даже привыкли к преступлениям, где жертвами становятся лысые мужчины. Впервые с данной проблемой правоохранительные органы Мозамбика столкнулись около пяти лет назад.Тогда в районе города Меланж были зверски убиты двое лысых мужчин, у одного из которых, помимо головы, были изъяты еще и внутренние органы. Полицейским удалось раскрыть преступление. Убийцами оказались два 20-летних парня, которые не обладали никакими садистскими наклонностями и не являлись маньяками.Во время допроса они признались, что просто хотели заработать, продав голову и органы лысого местным знахарям, которые используют их для ритуалов, приносящих удачу. Однако знахари и шаманы далеко не единственные, кто готов платить за головы лысых мужчин...

Местные жители абсолютно искренне верят, что лысые люди богаты. Причем это самое богатство не зависит от толщины кошелька или положения – вовсе нет. Необразованные люди считают, что богатство находится непосредственно внутри лысых.Слухи, гуляющие по Африке, гласят, что у лысого мужчины в голове хранится золото ...самое настоящее золото! И, чтобы его достать, конечно же, необходимо залезть в его черепную коробку! И хотя никому пока так и не удалось найти ни грамма золота в лысой голове, жители Мозамбика с упорством идиотов продолжают нападать на безволосых мужчин.