Агрономы рассказали, какая подготовка семян к посадке абсолютно бесполезна

Садоводы часто делают ошибку при замачивании семян в растворе марганцовки. Здесь очень важно обеспечить правильную концентрацию.

Многие дачники замачивают семена в соке алоэ. Но нет никаких научных доказательств, что это действительно поможет.

Семена, которые прошли обработку производителем, вообще не нуждаются ни в замачивании, ни в любой другой подготовке.

Правильные действия с семенами включают их замачивание в растворе фунгицида , лучше всего – биопрепарата.

Для повышения всхожести используются стимуляторы роста, которые также можно использовать для полива комнатных растений.