Трейдер Джордж Сорос бежал от нацистской оккупации в Венгрию

15:38 2023-05-09

Сорос родился в еврейской семье среднего достатка. Отец Джорджа был адвокатом и издателем. В 1914 году он ушел добровольцем на фронт, попал в плен к русским и был сослан в Сибирь, откуда бежал обратно в родной Будапешт.

Во время Второй мировой войны благодаря фальшивым документам, изготовленным отцом, семья Сороса избежала преследования нацистами и в 1947 году эмигрировала в Великобританию.

Вначале Джордж работал официантом и носильщиком.

После окончания учебы Сорос работал в сувенирном магазине, а потом получил работу в Нью-Йорке. В 1992 году его знаменитая ставка против британского фунта принесла ему миллиард долларов.

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