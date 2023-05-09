Трейдер Джордж Сорос бежал от нацистской оккупации в Венгрию

Во время Второй мировой войны благодаря фальшивым документам, изготовленным отцом, семья Сороса избежала преследования нацистами и в 1947 году эмигрировала в Великобританию.



Вначале Джордж работал официантом и носильщиком.

После окончания учебы Сорос работал в сувенирном магазине, а потом получил работу в Нью-Йорке. В 1992 году его знаменитая ставка против британского фунта принесла ему миллиард долларов.