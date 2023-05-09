Российский бизнес-магнат Роман Абрамович осиротел в раннем детстве и рос в бедности

Абрамович начинал с работы механиком и продавцом игрушек, но с начала 1990-х годов стал заниматься продажей нефти из города Ноябрьска.

В середине 1990-х он познакомился с Борисом Березовским, с которым они создали несколько фирм.

С помощью этих фирм впоследствии были приобретены акции созданной в 1995 году нефтяной компании «Сибнефть». В 2000 году подконтрольные Абрамовичу компании создали корпорацию «Русский алюминий».

Кроме того, в разное время Абрамовичу принадлежали активы таких компаний, как «Аэрофлот», «РусПромАвто», «Иркутскэнерго», Красноярской ГЭС и других, однако в 2000-е годы он от них последовательно избавлялся.