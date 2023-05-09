Как зарабатывали в детстве известные предприниматели

Ингвар Кампрад (основатель IKEA):

В юности основатель IKEA ездил на велосипеде по району и продавал соседям спички. Изначально он покупал их по сниженной цене большими партиями, а потом распродавал хоть и с наценкой, но по вполне приемлемой стоимости. Затем Ингвар начал продавать и другие товары для дома, а потом в 17 лет открыл компанию IKEA.

Джефф Безос (основатель Amazon):

Еще будучи подростком Джефф Безос вместе со своей подругой открыл собственный детский летний лагерь DREAM Institute. 10 дней в таком лагере стоили $600. За это время молодые люди рассказывали детям о черных дырах, путешествиях Гулливера и ядерной войне. В итоге в их лагерь записалось всего шесть человек.

Макс Левчин (сооснователь PayPal):

В детстве Левчин интересовался программированием, но компьютера у него не было. Когда он услышал, что правительство выделило местному колледжу компьютеры, но там не хватает программистов, он устроился туда на подработку. За свой труд Левчин получил возможность оставаться в компьютерном классе после работы и заниматься любимым делом.

Майкл Делл (основатель Dell):

Во время учебы в колледже Делл собирал вместе со своим другом компьютеры и продавал их дешевле, чем в местных магазинах. Со временем он превратил свое дело в полноценный бизнес и основал компанию, названную в свою честь. С тех пор его фамилия ассоциируется с компьютерами.

Ричард Брэнсон (основатель Virgin Group):

В 16 лет Брэнсон бросил учебу, чтобы открыть собственный бизнес, а именно журнал Student. Издание было глотком свежего воздуха для молодежи, поскольку давало возможность высказать свое мнение и рассказывало о современной культуре. После первых выпусков журнала Брэнсон получил письмо от директора школы. «Ты либо сядешь в тюрьму, либо станешь миллионером», — написал он.

Уоррен Баффет (инвестор):

Подростком Уоррен Баффет разносил газеты, торговал жвачкой и мячиками для гольфа. На заработанные деньги он купил три автомата для игры в пинбол, которые поставил в трех мужских парикмахерских. Затем он продал их одному ветерану войны за $1200.