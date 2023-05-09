Ryanair объявила о заказе 300 самолетов Boeing 737-MAX-10 на 40 миллиардов долларов

Согласно пресс-релизу, из этого общего количества включены 150 твердых заказов и 150 опционов с поставкой в период с 2027 по 2033 год по прейскурантной цене.

«Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный ирландской компанией на американские промышленные товары», — говорится в сообщении Ryanair, которое уточняет, что, учитывая размер, сделка «подлежит одобрению (ее) акционерами» 14 сентября на общем собрании.

Ryanair, сталкиваются с нехваткой самолетов для удовлетворения растущего спроса пассажиров.