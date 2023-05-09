Дачник со стажем научил одной хитрости, чтобы крыжовник давал больше крупных и сладких ягод

Рассказываем маленький и очень простой секрет отменного урожая на зависть соседям-дачникам.

Волшебной подкормкой является не что иное как селитра кальциевая. Это богатый источник азота и кальция.

Азот - важный питательный элемент для крыжовника, он регулирует рост, развитие и урожайность. А без кальция усвоение азота не будет качественным.

То есть эти два элемента должны поступать в одной подкормке и идти в одной связке друг с другом, повышая общую эффективность удобрения.

Кальций и сам по себе важен для крыжовника, тоже отвечая за качество будущего урожая и вкус ягод.

Подкормку делаем так: просто всухую рассыпаем гранулы под кустом равномерным слоем. Понадобится одна чайная ложка. Поверх удобрения укладываем мульчу, например, перегной.

Лучше всего вносить удобрение в сырую почву. Но разводить селитру с водой нет необходимости.