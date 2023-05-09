Дачник со стажем научил одной хитрости, чтобы крыжовник давал больше крупных и сладких ягод

Рассказываем маленький и очень простой секрет отменного урожая на зависть соседям-дачникам.
Волшебной подкормкой является не что иное как селитра кальциевая. Это богатый источник азота и кальция.
Азот - важный питательный элемент для крыжовника, он регулирует рост, развитие и урожайность. А без кальция усвоение азота не будет качественным.
То есть эти два элемента должны поступать в одной подкормке и идти в одной связке друг с другом, повышая общую эффективность удобрения.
Кальций и сам по себе важен для крыжовника, тоже отвечая за качество будущего урожая и вкус ягод.
Подкормку делаем так: просто всухую рассыпаем гранулы под кустом равномерным слоем. Понадобится одна чайная ложка. Поверх удобрения укладываем мульчу, например, перегной.
Лучше всего вносить удобрение в сырую почву. Но разводить селитру с водой нет необходимости.
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