Ефремов наотрез отказался выходить из тюрьмы

Заслуженному артисту России предложили перейти на «вольный режим», чтобы жить в поселении и изредка выбираться в город, но он все-таки отказался. При этом надзиратели актера уже были готовы с ним попрощаться.

«Мы думали, что он уйдет от нас в трудовой лагерь. Уже расстроились, так его все полюбили. Но Михаил Олегович остался. Может быть, он боится возможности выхода в город — соблазна натолкнуться на спиртное?»

«Ведь у нас он трезвенник. Даже забыл о том, что есть алкоголь. Думаю, что причина в этом», — уточнил сотрудник колонии порталу ЭГ.