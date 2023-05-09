Бывалый садовод объяснил, как обработать вишню после цветения, чтобы сохранить урожай

Все плодовые деревья и кусты нужно регулярно обрабатывать для профилактики, потому что избавляться от вредителей гораздо труднее.

За сезон надо провести несколько обработок. И если первая делается сразу по приходу весны, то вторая будет актуальна после цветения.

Защитные меры проводим сразу и от вредителей, и от болезней.

От паразитов применяем инсектициды, от грибковых инфекций - фунгициды. Когда вишня отцвела, ждем неделю, потом опрыскиваем ее от вишневой мухи и остальных садовых вредителей.

Предлагаем перечень подходящих препаратов: "Актара", "Фуфанон", "Кинмикс", "Алатар", "Искра".

После опрыскивания ждем еще три дня и обрабатываем вишни бордоской жидкостью, можно взять "Хорус".

Если в саду есть груша, ее важно защитить от ржавчины, проводим несколько обработок, чередуя разные препараты.

Персику нужна профилактическая обработка от коккомикоза. К этому случаю подойдут "Лепидоцид", "Битоксибациллин", "Биотлин", "Фитоверм".

Хороший эффект демонстрирует также "Фитоспорин", который применяется для укрепления иммунитета.