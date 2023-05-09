Хитрости от дачников, как вырастить большой урожай малины на зависть соседям

Малина очень любит солнце:
По утрам небольшого количества тени для нее будет достаточно, все остальное время солнце должно греть ее листочки и помогать созревать душистым ягодкам. Сажайте малину всегда в той части сада или участка, где солнца максимально много.
Наряду с солнышком малина любит и попить:
Постоянный полив и увлажнение листов и почвы – классический уход за растением. Нельзя, чтобы почва трескалась от сухости.
Если нет возможности поливать регулярно самостоятельно – поставьте автоматическое устройство-поливалку, которая будет орошать автоматически все, что требует полива на вашем огороде, в том числе и малину.
Удобрение почвы при посадке кустов даст впоследствии хороший урожай ягод:
В принципе малиновые кусты неприхотливы, но удобрять почву нужно хотя бы раз в несколько лет. Для удобрения подойдет торф, куриный помет и азотные удобрения.
Весной хорошо малину обложить навозом, сверху положить солому – это будет своего рода одеяла, который убережёт малину от вытаптывания.
Не боимся убирать молодые побеги:
Молодняк отбирает все питательные и полезные вещества у более старших кустов с ягодой. Как только побеги будут удалены, урожая значительно станет больше, а ягоды крупнее.
Молодые побеги можно посадить где-то отдельно, если участок позволяет. Можно подарить кому-то из знакомых или соседей, если избавляться от молодых кустиков жалко.
За кустами малины необходимо регулярно ухаживать:
Уход включает в себя аккуратное рыхление грядок, подвязывание кустов и их обрезание. Кусты малины разрастаются быстро, какие-то могут падать и давить остальные.
Если не обрезать и не подвязывать кусты, то нижним ярусам света будет недостаточно, собственно, как и влаги. Сюда же отнесем и борьбу с вредителями.
Отслеживайте заболевшие кустики и удаляйте их от здоровых. Как и любое растение, малина нуждается в простом регулярном уходе, который не требует больших денежных вложений, нужно лишь уделить время. Ухоженные кусты порадуют обилием ягоды.
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