Садоводам пора бороться с яблоневой паутинной гусеницей

Этой весной они вновь появляются в большом количестве в садах и на приусадебных участках.

Любой, кто хочет избавиться от вредителей, должен принять контрмеры в ближайшие дни, сообщил Михаэль Фишбах из службы защиты растений RP Gießen.

«Сейчас и самое позднее в ближайшие десять дней самое подходящее время для борьбы с гусеницами этой маленькой бабочки»,- заявил эксперт.

Гусеницы начали сбрасывать защитные пленки для формирования паутины.

Это время считается лучшим для борьбы с ними.

Как только они начинают плести паутину, с ними трудно бороться, потому что она служит коконом для растущих личинок.

«С этого момента пестициды бесполезны», — говорит Фишбах.

Государственное управление сельского хозяйства ФРГ рекомендовало действовать.

Gießen RP отмечает, что экспертам неясно до конца, почему гусеницы желтого и сероватого цвета распространяются так неожиданно и взрывоопасно.

В то время как многим садоводам и владельцам луговых садов приходится бороться с этим вредителем, он не представляет проблемы для коммерческих садов, потому что стандартные обработки, например, против зимней моли и тли достаточно и для яблоневой гусеницы.