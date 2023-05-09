Опытный огородник подсказал, каких ошибок нельзя допускать при посеве, чтобы дождаться всходов огурцов

Иногда после посевов всходы так и не появляются, или появляется толька маленькая их часть. Это значит, что при посадке семян были допущены серьезные ошибки.

Попробуем разобраться, какие. Обычно проблемы бывают у начинающих огородников.

Важные моменты, влияющие на всходы семян: подходящие сорта, качество семян, допустимые сроки хранения.

Если вы берете семена низкого качества, просроченные и залежавшиеся или выбираете сорта, не подходящие для вашего региона, тогда результат, понятное дело, будет плачевный.

Такие семена либо не взойдут вообще, либо взойдет малая часть и даст слабые саженцы, которые в дальнейшем принесут скудный урожай.

Еще один важный нюанс, о котором стоит помнить при посеве семян огурцов, - излишняя спешка. Многие торопятся с посадками, не дожидаясь подходящих температурных условий.

Оптимальная температура для теплицы - +25 градусов. Если ночью она падает до +5, то со всходами могут быть проблемы. Или они будут плохо проклевываться или сгниют.

Другая проблема - резкие колебания температур, снижение их показателей до +14 и ниже. В таких условиях огурцы тоже прорастают еле-еле.

Дождитесь стабильно высоких температур на улице и тогда высаживайте смело семена огурцов - все всходы появятся быстро и дружно.