Чьим голосом вместо Папанова мог заговорить Волк из «Ну, погоди!»

Премьера мультсериала «Ну, погоди!» состоялась в конце 60-х. Знаменитый тандем зайца и волка сложился далеко не сразу, сообщает Рulse.mail.ru.

На этот счет есть несколько версий. Одна гласит, будто побывавший в 1959-м году в США Хрущев посетил Диснейленд и захотел, чтобы в СССР было сделано нечто подобное. Но от идеи создания «Советленда» отказались и все силы бросили на то, чтобы сделать свой вариант мультипликации.

Согласно второй, «Ну, погоди!» создан по госзаказу, но - ради поучительных целей, а не в качестве ответа западу. Идеи предложили молодые юмористы Аркадий Хайт, Александр Курляндский и Феликс Канделя.

Троица предложила мультик про животных, но долго думала над главными героями, выбирая между лисой и петухом, лисой и зайцем, волком и зайцем. В итоге авторы выбрали более классический тандем.

Над созданием образов персонажей работало немало людей. Большую лепту в это дело внес режиссер Вячеслав Котеночкин. С образом Зайца проблем у авторов не возникло. Для озвучивания героя режиссер пригласил Клару Румянову. Она сразу же прочувствовала своего героя.

Я подумала: Заяц должен быть ловким, даже если он и боится Волка. Он просто обязан быть хитрым, чтобы из погонь выходить победителем, — рассказывала Румянова.

С Волком все оказалось сложнее. Кроме рисовки и характера, которые все время дорабатывались, надо было найти для озвучки подходящего актера. Котеночкин видел в этом качестве Владимира Высоцкого, согласившегося не просто озвучить Волка, но также написать к мультфильму несколько песен.

Но «сверху» сказали, будто Высоцкий «тлетворно влияет на молодое поколение». В итоге в мультфильме осталась только мелодия "Песни о друге", которую насвистывал Волк, поднимаясь на веревке в Зайцу на балкон.

Анатолий Папанов к тому моменту занимался озвучкой Волка. Котеночкин и Папанов познакомились во время работы над фильмом «Межа», где актер озвучивал Змея Горыныча. Режиссер поначалу не хотел брать Папанова, потому что не мог представить, как добрый и застенчивый актер покажет отрицательного героя.

Мне не забыть грустное лицо Папанова, увидевшего сценарий, где у волка только пара слов: «Ну, погоди!». Он понимал: как актеру, ему негде развернуться. Однако обижать своим отказом меня не стал, — вспоминал Вячеслав Котеночкин.

Позже культовая фраза немного изменилась и зазвучала так: «Ну, заяц, погоди!». Но, даже имея пару слов, Анатолий Дмитриевич умудрялся импровизировать. Наверняка все помнят его: «Ну, чумадан, погоди!»

После премьеры мультфильма на Папанова свалилась огромная популярность. Первое время артисту это нравилось, но потом перестало веселить.

И ладно бы народного артиста с десятками ярких ролей дети просили сказать легендарную фразу. Однажды с такой просьбой к Папанову обратились генералы!

Актер искренне невзлюбил своего персонажа, однако оставался ему верен вплоть до самой смерти. После его ухода Котеночкин не стал искать ему замену. Просто, снимая другие серии, использовал бракованные дубли с Папановым, уцелевшие благодаря чуду.