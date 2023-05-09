Дачник со стажем посоветовал добавки при посадке клубники для крупных и сладких ягод

Урожай зависит от многих факторов, подкормки играют далеко не последнюю роль. Особенно те, что мы вносим при посадке кустов.

Клубнику нужно обязательно пересаживать время от времени - примерно раз в 3 года. Тогда урожай не будет ухудшаться и по качеству, и по объему.

Итак, что можно положить при пересадке клубники или при высаживании растений нового сорта. Отдайте предпочтение органическим удобрениям, и клубника в долгу не останется.

Можно добавить луковую шелуху, проявляющую бактерицидные свойства. Она же - источник витаминов и минералов.

Вносить лучше не в сухом виде, а в виде настоя: завариваем горсточку луковых очистков в кипятке и даем постоять сутки. Потом готовый настой добавляем при поливе ягодника в воду.

Также в лунку можно внести скорлупу яиц, содержащую множество полезных элементов. Сначала ее стоит измельчить, потом залить водой. Держать настой две недели до полной готовности.

После этого концентрат разбавляется чистой водой в пропорции 1:10.

Еще одна - дрожжевая подкормка для сладких ягод. Приготовьте закваску из дрожжей и сахара на молоке или на воде. После этого разбавьте ее водой и поливайте посаженную клубнику.