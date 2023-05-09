Дачник со стажем посоветовал добавки при посадке клубники для крупных и сладких ягод

19:21 2023-05-09

Получить большой урожай клубники - это еще не полная удача садовода. Если ягод много, но они неказистые, мелкие и кислые, то радости от такого урожая точно не будет.

Урожай зависит от многих факторов, подкормки играют далеко не последнюю роль. Особенно те, что мы вносим при посадке кустов.

Клубнику нужно обязательно пересаживать время от времени - примерно раз в 3 года. Тогда урожай не будет ухудшаться и по качеству, и по объему.

Итак, что можно положить при пересадке клубники или при высаживании растений нового сорта. Отдайте предпочтение органическим удобрениям, и клубника в долгу не останется.

Можно добавить луковую шелуху, проявляющую бактерицидные свойства. Она же - источник витаминов и минералов.

Вносить лучше не в сухом виде, а в виде настоя: завариваем горсточку луковых очистков в кипятке и даем постоять сутки. Потом готовый настой добавляем при поливе ягодника в воду.

Также в лунку можно внести скорлупу яиц, содержащую множество полезных элементов. Сначала ее стоит измельчить, потом залить водой. Держать настой две недели до полной готовности.

После этого концентрат разбавляется чистой водой в пропорции 1:10.

Еще одна - дрожжевая подкормка для сладких ягод. Приготовьте закваску из дрожжей и сахара на молоке или на воде. После этого разбавьте ее водой и поливайте посаженную клубнику.

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