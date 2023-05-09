Генсек ООН подвергся критике украинцев после заявлений о мирных переговорах

«Я считаю, что мирные переговоры, к сожалению, в данный момент невозможны.

Обе стороны убеждены, что могут победить», — рассказал Гутерриш в интервью испанской газете El País во вторник.

Россия «на данный момент не готова уйти с оккупированных территорий», — продолжил Гутерриш: «И я верю, что у Украины есть надежда вернуть их».

Однако он охарактеризовал вероятность применения ядерного оружия как «очень низкую».

«Китайская инициатива была очень важна для того, чтобы подчеркнуть неприемлемость ядерной эскалации», — отметил генеральный секретарь.

Поскольку в настоящее время нет возможности начать мирные переговоры, основное внимание уделяется «ведению диалога с обеими сторонами для решения конкретных проблем».

В эти дни ООН интенсивно работает над продлением зерновой сделки, соглашение по которой завершается 18 мая.

С этой целью «готовится встреча четырех сторон (Россия, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, отметил Гутерриш.

Советник офиса президента Михаил Подоляк выразил удивление заявлениями генсека.

По его словам, согласно уставу ООН, мир может быть достигнут путем вывода российских войск с территории Украины.

При этом политик призвал исключить Россию из Совета безопасности и ООН.