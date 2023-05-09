Генсек ООН подвергся критике украинцев после заявлений о мирных переговорах

«Я считаю, что мирные переговоры, к сожалению, в данный момент невозможны.
Обе стороны убеждены, что могут победить», — рассказал Гутерриш в интервью испанской газете El País во вторник.
Россия «на данный момент не готова уйти с оккупированных территорий», — продолжил Гутерриш: «И я верю, что у Украины есть надежда вернуть их».
Однако он охарактеризовал вероятность применения ядерного оружия как «очень низкую».
«Китайская инициатива была очень важна для того, чтобы подчеркнуть неприемлемость ядерной эскалации», — отметил генеральный секретарь.
Поскольку в настоящее время нет возможности начать мирные переговоры, основное внимание уделяется «ведению диалога с обеими сторонами для решения конкретных проблем».
В эти дни ООН интенсивно работает над продлением зерновой сделки, соглашение по которой завершается 18 мая.
С этой целью «готовится встреча четырех сторон (Россия, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, отметил Гутерриш.
Советник офиса президента Михаил Подоляк выразил удивление заявлениями генсека.
По его словам, согласно уставу ООН, мир может быть достигнут путем вывода российских войск с территории Украины.
При этом политик призвал исключить Россию из Совета безопасности и ООН.