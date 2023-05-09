Опытный садовод рассказал, для чего он использует в дачном хозяйстве черствый хлеб

Удобрение из хлеба подойдет как овощам, так и ягодам, и цветам. В таком продукте содержится много ценных питательных элементов, которые для растений будут просто подарком.
Это минералы, белки, углеводы, витамины группы В.
Как приготовить и применить
Особого труда в этом процессе нет. Хлебное удобрение успешно применяют в своей практике многие дачники. Берем ведро, заполняем его корочками черствого хлеба на одну треть.
Остальной объем доливаем кипятком до самого верха. Настаиваем сутки, чтобы получить питательный раствор.
После этого процеживаем и разводим водой 1:1, делаем полив.
Уже через 10 дней после такой подпитки огородные растения окрепнут, зелень станет ярче, побеги сильнее и увереннее, корни - мощнее.
Теперь остается только дождаться богатого урожая.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__