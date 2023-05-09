Украина расценила присутствие глав стран СНГ на параде в Москве как недружественный поступок

«Считаем участие в публичном мероприятии вместе с военным преступником аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине и выражением неуважения к украинскому народу», — говорится в заявлении МИД Украины.

В нем подчеркивается, что Международный уголовный суд в Гааге объявил в розыск президента России Владимира Путина за предполагаемые военные преступления.

Рядом с Путиным на трибуне сидели премьер-министр Армении и президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси.

Белорусский лидер Александр Лукашенко не попал в список МИД Украины, так как покинул торжества в Москве досрочно сразу после парада.