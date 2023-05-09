Дачный эксперт назвал лучшее время для высаживания семян кабачка в грунт

Правильные сроки очень важны для высадки семян, чтобы получить дружные быстрые всходы, которые сразу окрепнут и примутся в рост.

Как узнать, когда наступили те самые правильные сроки, чтоб не допустить ошибок и не потерять все всходы.

Кабачок довольно непритязателен, если правильно все сделать на начальном этапе, потом он будет просто расти сам по себе, не доставляя дачнику никаких хлопот.

Семенным способом в грунт высаживают те дачники, которые живут в теплых регионах. Тогда посевы надо делать примерно в середине мая. Раньше не надо, чтобы не завалить все дело.

Вообще сроки всегда приблизительные, главный показатель - это погода, которая каждый год может меняться в это время.

Если периодически возвращаются заморозки, с посевом надо повременить. Если же погода установилась стабильно теплая, можно смело приступать к посадкам.

Как правило, время посева семян кабачка совпадает с периодом зацветания садов. Обычно по завершении этого этапа погода становится ровная и теплая.

Дождитесь, когда на почве будет +20 градусов, после этого смело сажайте кабачок в открытый грунт.