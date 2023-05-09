Взрослую самку кашалота выбросило на берег в северном Уэльсе

Это уже второй кит выброшенный на британский пляж за два дня.
Эксперты сообщили, что кит был очень плохим и имел недостаточный вес и призвали людей держаться подальше от туши, поскольку планируется вскрытие.
На вершину утеса была направлена группа спасателей которая подтвердила что кит мертв.
Выбросившийся кашалот был длинной 10 метров и весом в 10 тонн.
Первые сообщения были о том,что ему было очень плохо, в тот момент он был еще жив,но быстро умер.
В среду на месте происшествия проведут вскрытие.
Всего за последнюю неделю, кроме этого случая на пляжи Соединенного Королевства выбросилось 4 кита: два малых полосатика, горбатый кит и финвал.