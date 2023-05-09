Бывалый садовод указал растения, которым нельзя предлагать дрожжевую подкормку

К таким питательным органическим смесям можно отнести дрожжевую подкормку. Для приготовления используются сухие пекарские дрожжи или прессованные брикеты.
По опыту бывалых садоводов известно, что дрожжевая закваска помогает растениям быстро расти и крепнуть на глазах. Но такой способ питания подходит не всем огородным культурам.
Некоторые от дрожжевого удобрения могут сильно страдать.
Дрожжи полезны большим количеством азота в составе, именно он ведет к активному и правильному развитию растений. Удобрение безопасно, удобно в использовании и по карману не бьет.
Дрожжи в почве переводят фосфор и азот в доступную для растений форму, благодаря чему эти элементы успешно усваиваются.
Но для гороха, лука, чеснока, фасоли дрожжевая подкормка будет только во вред. Она испортит вкус плодов, которые к тому же будут после плохо храниться.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__