Опытный цветовод рассказал, для чего использовать лимон при уходе за орхидеей

После такой подкормки вашу орхидею будет не узнать: пышное долгое цветение, яркая зелень, крепкие уверенные побеги.

Лимонное удобрение помогает насытить растение углеродом, кислородом, витамином С и многими другими полезными элементами.

Лимонный сок убивает бактерии и грибы, провоцирует бурное формирование бутонов, делает ярким окрас цветов.

Готовится подкормка так: берем 3 летри воды, обязательно теплой, но не горячей, добавляем полстакана лимонного сока. Этот раствор надо вносить с периодичностью - раз в 6 недель.

Для полива погружаем весь горшок с орхидеей в глубокую тару с лимонным раствором. Держим там полчаса. Потом вынимаем, позволяя лишней воде стекать.

Лимонная водичка также используется для протирания листочков от пыли и грязи. Берем треть чайной ложки лимонки и перемешиваем ее с литром теплой воды.

Листья протираются ватным комочком, пропитанным раствором. Одновременно мы убираем грязь и напитываем растение кислородом.