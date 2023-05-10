Вашингтон нейтрализовал российское шпионское ПО, которое действовало в странах НАТО более 20 лет

06:54 2023-05-10

вашингтон объявил, что нейтрализовал российские шпионские программы, которые использовались в течение 20 лет, сообщает afp во вторник, 9 мая.

США объявили во вторник, что нейтрализовали шпионское ПО под названием «Змейка», которое российские спецслужбы, по их словам, неоднократно использовали против стран-членов НАТО за последние 20 лет.

«Посредством высокотехнологичной операции, в ходе которой это российское вредоносное ПО было обращено против стран-членов НАТО, правоохранительные органы США нейтрализовали один из самых сложных инструментов кибершпионажа России», — заявила заместитель министра юстиции Лиза Монако в пресс-релизе.

Минюст США не указал механизм действия шпионского ПО.