Присяжные сочли Трампа виновным в деле о попытке изнасилования, его наказали на $5 млн

Согласно источнику, суд присяжных Нью-Йорка установил виновность Трампа в домогательстве, но не в самом изнасиловании, в котором ранее его обвиняла потерпевшая.

Эпизод произошел в 1996 году весной. Суд признал, что была попытка насильственных действий и клевета со стороны Трампа с целью опорочить журналистку, когда он отрицал факт злого умысла.

Теперь Дональд Трам обязан выплатить потерпевшей 2 млн долларов как компенсацию за причиненный моральный ущерб.

Также бывший глава Белого дома должен отдать еще 3 млн долларов за то, что оклеветал Кэррол и нанес ущерб ее репутации.

Сам подсудимый считает решение суда "позором" и "величайшей охотой на ведьм".

Досталось и оппонентам Трампа - демократам, которых он назвал "партией дезинформации", которая злобно преследует его "в каждом суде на земле".