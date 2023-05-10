Украинцы оскорбили Бузову в Цюрихе в ответ на нежелание певицы высказываться об СВО

Два украинца, пребывая в Швейцарии (Цюрихе) пытались выяснить у исполнительницы Ольги Бузовой, которую встретили за рубежом, как та относится к СВО. Об этом стало известно изданию "МК".

Жители Незалежнай настаивали на том, чтобы Ольга дала ответ, но та отказалась от этого, за что была оскорблена.

Артистка пыталась скрыться от настойчивых туристов в лифте, не поддавшись на провокации.

Один из них записал пару роликов, где утверждает, что сумел "пообщаться" с российской знаменитостью и рассказал, что думает о ней в оскорбительной форме.