Опасения Североатлантического альянса связаны с уверенностью в том, что Россию победить нельзя, она этого никогда не потерпит.

Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе:

Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе.

Американский генерал высказался про риторику сдерживания Путина, заявив, что она имеет "бешеный эффект". США уступают российскому президенту в этой словесной перепалке.

И это основная причина, по которой помощь Украине поступает не в нужном объем, а это, в свою очередь, является гарантией поддержания безопасности России.

Мы предоставляем Киеву достаточно, чтобы предотвратить ее поражение на поле боя. Но я думаю, что ясно, даже если мы не говорим об этом публично, что мы не даем Киеву того, что ему необходимо для победы.

Таким образом, Бридлав уверен, что В НАТО специально не дают Украине шанса на полный успех, опасаясь грозной реакции со стороны России и начала полномасштабной войны в Европе.