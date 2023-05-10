Джеки Чан отказался от роли, которую предложил ему Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне предлагал Джеки Чану роль злодея в одном из своих фильмов, однако звезда «Доспехов Бога» отказался. Почему?
Гонконгский актер признался, что он хотел бы сыграть роли, сопоставимые с сыгранными Робертом де Ниро. Звезда боевиков рассказал, какие персонажи ему близки сейчас. Это - хороший и плохой парень, криминальный босс, мафиози, хороший и плохой коп, сообщает Газета.ру.
Джеки Чан при этом уточнил, что образ банального злодея ему не по душе. Хотя, как актеру, ему интересно окунуться в отрицательный образ. Артист намерен ждать интересных предложений от хороших сценаристов, которые сумеют создать под него персонажа. Основное условие - чтобы герой был хорошим злодеем.
Чан признался, что полностью отрицательные персонажи ему не нравятся. Он предпочитает таких героев, которые смогли бы пройти путь от злого парня к доброму. У Джеки Чана при этом имеются свои актерские табу.
Сталлоне, кстати, мне предлагал героя, который по ходу фильма превращался из наркоторговца в хорошего парня. Но, как бы ни было — я там все равно оставался наркоторговцем, чего принять не мог.
Надеюсь, однажды режиссер и сценарист что-нибудь напишут, где я с начала буду злодеем. Хочу играть злодея! Но, чтобы потом тот оказался хорошим парнем, — поделился Джеки Чан.
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