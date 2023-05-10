Джеки Чан отказался от роли, которую предложил ему Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне предлагал Джеки Чану роль злодея в одном из своих фильмов, однако звезда «Доспехов Бога» отказался. Почему?

Гонконгский актер признался, что он хотел бы сыграть роли, сопоставимые с сыгранными Робертом де Ниро. Звезда боевиков рассказал, какие персонажи ему близки сейчас. Это - хороший и плохой парень, криминальный босс, мафиози, хороший и плохой коп, сообщает Газета.ру.

Джеки Чан при этом уточнил, что образ банального злодея ему не по душе. Хотя, как актеру, ему интересно окунуться в отрицательный образ. Артист намерен ждать интересных предложений от хороших сценаристов, которые сумеют создать под него персонажа. Основное условие - чтобы герой был хорошим злодеем.

Чан признался, что полностью отрицательные персонажи ему не нравятся. Он предпочитает таких героев, которые смогли бы пройти путь от злого парня к доброму. У Джеки Чана при этом имеются свои актерские табу.