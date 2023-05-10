Стюардессы СССР: каких девушек брали в такую профессию

Конкурс претенденток на работу стюардессы был большим, многие даже не попадали на него, не пройдя основные критерии отбора.

К слову, когда в СССР только появились авиаперевозки, поначалу там трудились лишь мужчины-бортпроводники, и только потом появились бортпроводницы. Поначалу даже должности стюардессы не было, и девушек записывали как буфетчиц, кладовщиц.

Основным стимулом получить работу стюардессы была высокая зарплата: от 200 до 250 рублей. На такие суммы могли рассчитывать разве что офицеры. У бортпроводниц также был долгий отпуск – 70 дней (как у учителей).

Еще один плюс - возможность побывать за границей. СССР был закрытой страной, и попасть за ее пределы было сложно. Международных рейсов, правда, было мало, и конкуренция туда была огромной.

Поначалу на такие должности приглашали лишь миниатюрных девушек: с ростом не выше 162 см, весом до 52 кг.

В работе на борту даже отказывали девушкам с модельной внешностью. Но она должна была быть без изъянов в фигуре и на лице. Требовались обходительные манеры, улыбчивость, приятный голос - без дефектов в речи.

Возраст тоже был важен: в стюардессы брали с 19 лет, но тем, кому ближе к 30 годам, - отказывали. Одно время не брали на такую работу замужних, но потом запрет отменили.

Что касается образования, то шансы увеличивали дипломы психолога или медика, даже если речь шла об училищах. Приветствовались кандидатки, свободно говорившие на иностранных языках.

Но самым важным было пройти собеседование с сотрудниками политотдела. Если кандидатка им чем-то не нравилась, все ее усилия по трудоустройству были напрасными.

Работали стюардессами до 30-35, более взрослых на борту не держали.