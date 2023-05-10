101-летняя мать Алферовой, прошедшая войну, поздравила россиян с 9 Мая

Мама известной советской и российской актрисы Ирины Алферовой Ксения Архиповна прошла войну. Она поздравила соотечественников с Днем Победы.
Сейчас родительнице артистки 101 год, а в военные годы она 17-летней девушкой она трудилась добровольно на эвакуированном в Новосибирске заводе, стоя у станка, где производились артиллерийские гильзы для военных СССР.
Вторую половину войны девушка служила радисткой.
Ветеран войны поздравила всех с 9 Мая, отметив, что для того, чтобы одержать верх над фашистами, старались все. Она пожелала землякам быть здоровыми и чувствовать себя счастливыми.
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