101-летняя мать Алферовой, прошедшая войну, поздравила россиян с 9 Мая

Мама известной советской и российской актрисы Ирины Алферовой Ксения Архиповна прошла войну. Она поздравила соотечественников с Днем Победы.

Сейчас родительнице артистки 101 год, а в военные годы она 17-летней девушкой она трудилась добровольно на эвакуированном в Новосибирске заводе, стоя у станка, где производились артиллерийские гильзы для военных СССР.

Вторую половину войны девушка служила радисткой.

Ветеран войны поздравила всех с 9 Мая, отметив, что для того, чтобы одержать верх над фашистами, старались все. Она пожелала землякам быть здоровыми и чувствовать себя счастливыми.