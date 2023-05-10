Байден заявил о разрушительных последствиях для американской экономики в случае возможного дефолта

Такое заявление для журналистов глава Белого дома сделал после прошедших переговоров с лидерами Конгресса.

Я не знаю, о чем думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что он лучше знает. И я считаю, что он знает, что дефолт будет разрушительным.

На вопрос представителей прессы о том, на какие шаги готов пойти президент США, чтобы предотвратить дефолт, Байден ответил, что не исключает никаких мер, "кроме самого дефолта".

Глава Соединенных Штатов подтвердил, что надеется на возможность кратковременного подъема потолка государственного долга.

Ранее спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти, встретившись с американским президентом, сообщил, что лидеры Конгресса на собрании в Белом доме 9 мая не пришли к согласию по поводу повышения потолка госдолга.