Спутниковая группировка BlackSky зафиксировала базу запуска китайских зондов-шпионов

Это редкое изображение было сделано в пятницу, 4 ноября 2022 года. Это одно из двух изображений из более чем 1000 изображений, собранных за год, на котором виден аэростат на земле.

Без более подробной информации об объекте, который находится на взлетно-посадочной полосе, очевидно, невозможно проверить, является ли он стратосферным метеозондом или воздушным шаром-шпионом, подобным тем, которые пролетали, в частности, над Соединенными Штатами и Канадой.

BlackSky — это частная группировка из 60 малых спутников, 19 из которых находятся на орбите на высоте в 450 километров.

Каждый спутник, созданный компанией LeoStella, совместным предприятием, созданным Thales Alenia Space and Spaceflight Industries, оснащен датчиком, способным создавать цветные (RGB) и панхроматические изображения с пространственным разрешением в один метр и охватывать площадь в 30 квадратных км.

BlackSky также может передавать видео со скоростью один кадр в секунду.

BlackSky является ведущим поставщиком геопространственной аналитики в режиме реального времени с высоким разрешением и повторным посещением по запросу.

Обладая замечательной способностью видеть аномалии, фиксировать редкие события и быть в курсе в критически важных областях в режиме реального времени, Blacksky нацелен на государственные и частные рынки безопасности (переходы границы, ядерные и портовые объекты и т. д.), наблюдение за экономическими активами, анализ наиболее важных и стратегических мест и событий на Земле.

Некоторые из этих продуктов используют алгоритмы искусственного интеллекта для отслеживания интересующих заказчиков объектов.