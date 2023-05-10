Сабо не носить, птичек не кормить: по каким нелепым причинам можно попасть в тюрьму в Европе

Мало кто знает. но на самом деле в Европе существует множестов странных, нелепых законов, из-за нарушения которых можно реально попасть в тюрьму. О чем идет речь?

Италия

Здесь человек может получить внушительный штраф, а то и краткий тюремный срок за кормление голубей в Венеции на площади Святого Марко. Он был введен потому, что слетающиеся к туристам птицы своими испражнениями портят достопримечательности.

Кроме того, из Италии атегорически запрещено вывозить морские ракушки и даже песок! Ракушки, песок, водоросли и даже морская вода там считаются национальным достоянием.

А на острове Капри могут наказать штрафом или арестом за ношение сабо на деревянной подошве. Такой запрет был принят в 60-х годах прошлого столетия - после жалоб местных жителей на шум, который производят люди в сабо. гулять в такой обуви можно только на пляже.

По всей территории Италии, кроме того, есть запрет на уличные перекусы. Если с сэндвичем или напитком турист захочет пройтись по центру города либо присесть на лужайку возле достопримечательности, можно заработать штраф около 500 евро или даже арест.

Британия

В Великобритании не меньше странных законов, незнание которых может привезти туристов в тюрьму. Например, в Англии запрещено даже самым невинным образом глумиться над изображением короля либо королевы.

Если, кпримеру, нечаянно наклеить марку с изображением монарха вверх ногами, можно понести наказание: в Британии это расценено как госизмена. Правда, к туристам отношение будет несколько мягче.

Здесь также требовательны к вопросу кормления птиц. Скажем, если турист захочет покормить чаек в графстве Саффолк, он долже быть готов раскошелиться на 3 000 фунтов либо - получит краткосрочное тюремное заключение.

Еще один глупый английский закон запрещает умирать в здании Парламента. И это не шутка. Закон был принят в 1313 году. Он объясняется тем, что, если человек умер в здании Парламента, государство должно хоронить его за свой счет.

Бельгия

А в Бельгии зимой запрещено бросаться снежками. Дело в том, что власти страны несколько лет назад пришли к странному умозаключению, якобы снежок и камень – одно и то же, и вред могут нанести одинаковый.

Штраф за нарушение - 100 евро, для особо упрямых – арест.