Зеленый лук: чем подкормить растение, чтобы оно бурно разрасталось

Стимулирование роста позволяет собрать первый урожай уже через 2-3 недели после высадки растения или появления всходов.

Древесная зола:

Зола богата кальцием, натрием, магнием и калием. Все эти элементы необходимы растениям для нормального развития.

Для приготовления удобрения в ведре воды размешивается литровая банка остывшей золы, тщательно перемешивается, оставляется на сутки под крышкой. Готовым составом посадки поливаются под корень.

Нитрат аммония (аммиачная селитра):

Купить средство можно в любом садоводческом магазине. Удобрение азотом проводится в первые недели после появления всходов.

Готовить его необходимо согласно инструкции. Однако стоит учитывать, что переизбыток азота вреден, поэтому более 3 раз его применять нежелательно.

Нашатырный спирт:

Популярное средство, содержащее азот, применяется и для отпугивания вредителей, так как резкий запах аммиака не выносит большинство насекомых.

В пульверизатор вливается 2 л воды, добавляется 1 ст. л. нашатырного спирта. Смесью опрыскивается надземная часть.

Куриный помет:

При наличии курятника стыдно не использовать в качестве удобрения куриный помет. В ведре с водой растворяется поллитровая банка помета, накрывается крышкой и оставляется на 4-5 дней.

После чего раствор снова разбавляется водой, но уже в пропорциях 1 к 10. Поливать средством посадки следует таким образом, чтобы оно не попадало на зеленую массу.

Суперфосфат:

Это универсальное средство используется для подкормки практически всех растений. В его состав входит фосфор, кальций, магний, калий, а также небольшое количество азота.

Его нежелательно применять вместе с азотными удобрениями или сразу после них. После полива зеленого лука куриным пометом или нитратом аммония стоит выждать как минимум неделю. Вносить его следует под корень не более 3 раз в сезон.