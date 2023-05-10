Растения которые нельзя сажать вблизи яблони, что бы не загубить урожай

Рябину:

Злостный вредитель рябины – это рябиновая моль-пестрянка, которая с удовольствием переселяется на другие культуры, растущие неподалеку, в том числе на яблоню.

В результате обрабатывать от вредителей дерево придется несколько раз в сезон, иначе плоды будут червивыми. Но и это не всегда спасает, пока рядом растет рябина.

Калину:

Кустарник потребляет очень много воды, он способен осушать участки с высоким уровнем грунтовых вод. Именно поэтому калину часто сажают по периметру огорода, если он расположен в низине.

Яблоне просто не будет хватать влаги. Однако, если климат влажный, все лето идут дожди, то такое соседство может оказаться полезным.

Персик:

Деревце интенсивно развивается, его корневая система охватывает большую территорию, вбирая из почвы все полезные вещества.

Если поблизости посадить молодую яблоньку, то она на долгое время задержится в развитии, а когда подрастет, то будет плохо плодоносить. Персик стоит вообще сажать отдельно от любых других садовых культур.

Барбарис:

Несмотря на внешнюю декоративность, обилие полезных и вкусных плодов, барбарис имеет одну неприятную особенность – его корневая система выделяет алкалоиды, отравляющие почву.

Эти вещества не позволяют развиваться яблоне, поэтому она начинает чахнуть, а через некоторое время пропадает.

Чубушник:

Красивоцветущий кустарник, благоухающий весной, наносит вред саду, подавляя рост соседних растений.

Высаживать чубушник желательно за пределами участка – за забором, дабы украсить периметр, прикрыть живой изгородью свои владения от посторонних глаз.

Сосну или ель:

Вечнозеленые деревца, радующие зимой объемной зеленой массой и приятным ароматом, создают неблагоприятные условия для плодовых деревьев.

Хвойные породы имеют свойство подкислять землю, а на кислой земле большинство культур не могут расти. Если уж очень хочется посадить ель, то стоит это делать на расстоянии около 10 м от других посадок.