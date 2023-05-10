Полив свеклы соленой водой: зачем и каким образом это делать

Пищевая соль состоит из двух микроэлементов, необходимых всем живым организмам – хлора и натрия. Эти же вещества включаются в состав комплексных удобрений.

Однако их переизбыток может пагубно сказаться на растительности и структуре почвы.

Поив с целью обеззараживания почвы:

Соль является природным антисептиком, убивающим вредоносные микроорганизмы, а в земле таких микроорганизмов живет немало, поэтому процедура приносит только пользу.

Чтобы не навредить посадкам, не испортить землю в огороде, поливать свеклу солью нужно умеренно и всего 2-3 раза в сезон.

Первый раз это рекомендуется сделать, когда растение выбросит 5-6 листьев, второй – когда на поверхности земли начнет проглядывать верхняя часть корнеплода, а третий – за неделю до уборки грядок.

Причем второй раз – необязательная процедура. Если растение выглядит здоровым и полноценно развивается, то ее можно пропустить.

Как поливать:

Проводить манипуляции нужно ранним утром или после захода солнца, либо же в пасмурный день.

В небольшой емкости с горячей водой растворяется 1ст. л. пищевой соли. При этом нежелательно использовать йодированный продукт.

Приготовленный раствор вливается в ведро с водой, тщательно перемешивается. При желании можно добавить 1л банку древесной золы.

Составом обрабатываются свекольные грядки прямо по листу. Желательно промочить и зеленую массу, и почву вокруг. Раствор не может обжечь нежные листики, как многие другие удобрения, поэтому можно не бояться.