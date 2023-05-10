Лучше для томатов нет: какое удобрение надо внести при их пересадке на грядку, чтобы повысить урожай в разы

В открытый грунт либо теплицу томаты можно высаживать тогда, когда у растения имеется хотя бы 4 настоящих листа - главное, чтобы они были закаленными. Закалку проверить несложно: ствол должен иметь фиолетовый оттенок.

Оптимально высаживать посадки в теплицу с конца апреля и в первой декаде мая. А в открытый грунт - с середины мая до начала июня, когда отпадет угроза ночных заморозков.

При посадке лунку нужно сделать более глубокой, чем та, где ранее рос саженец. На дно лунки добавить удобрение из сухой древесины, оставшихся после обрезки деревьев веток и так далее.

Это замечательное органическое удобрение: в золе содержатся калий, фосфор, множество элементов, которые способствуют развитию корневой системы томата. В золу также можно добавить измельченную яичную скорлупу - примерно с треть от общего объема.

Какую роль играет яичная скорлупа? Как таковых, макро- и микроэлементов в ней мало. Важно, что она выступает отличным разрыхлителем, особенно при плотной почве. Это даст место для развития молочных корешков.

Яичная скорлупа за один год не перегнивает, на это надо время, и весь этот период скорлупа выделяет кальций. По сути, такая подкормка становится своеобразным органическим бесплатным перлитом, который добавляют и в горшки с рассадой.

В каждую лунку надо внести по 50 гр. такого удобрения. Присыпать грунтом, чтобы корешки не пострадали при непосредственном контакте с золой.

Поливать лунку с добавленной, перемешанной со скорлупой золой нужно до посадки рассады. А потом высаживать саженец, подсыпая влажным субстратом. Земля сверху останется рыхлой и влажной.

Это намного эффективней, чем сажать саженец в сухую лунку, а потом сверху заливать водой: пока вода достигнет корней, сверху образуется плотная корка, которая плохо пропускает воздух и влагу к корням.