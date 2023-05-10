Родила 69 детей и сбежала от мужа: какие тайны унесла с собой самая многодетная мать на Руси

Сегодня даже трое детей в семье уже меняют ее статус на многодетную. Но еще пару столетий назад десять и даже более ребятишек у родителей было самым обычным явлением.

Но невпревзойденным рекордсменом по деторождению считается некая Валентина Васильева, подарившая мужу и миру 69 детей.

Валентина и Федор Васильевы представляли собой обычную крестьянскую семью из Ивановской области. У женщины было 16 беременностей двойней, семь раз она рожала тройни, четыре - четверни. К моменту последних родов матери-героине исполнилось 40 лет.

Впервые об этой уникальной семье широкая общественность узнала в 1783 году, когда в российской губернии проездом погостил некий иностранный купец. От императрицы Екатерины II мужчина узнал, что в русской глубинке проживает семья, воспитывавшая 69 детей.

После возвращения в Британию купец поделился известием с изданием под названием The Gentleman’s Magazine, оно опубликовывало историю о семье Васильевых, а потом сюжет разошелся по всему миру.

Из истории также стало известно: многоплодные роды пагубно отразились на здоровье Валентины, и это заставило плодовитого мужа вступить в брак повторно - чтобы множить собственный род и дальше. Вторая жена подарила Федору 2 тройни и 6 пар близнецов.

Вокруг данного семейства ходило много слухов и домыслов, порой весьма противоречивых. К примеру, по одной из версий, он повторно женился потому, что Валентина в 40 лет сокнчалась.

Согласно другой версии, Валентина ушла от мужа, оставив его одного с детьми. То есть, по сути, - подтолкнула Федора ко второму браку.