19-летний поляк устроил резню в детско-юношеском центре, погибла 16-летняя девушка, девять человек ранены

Преступление произошло во вторник около 23:00 в городе Томиславице Лодзинского района.

Сообщается, что нападавший проник в здание и напал на десять человек по неизвестным причинам.

От полученных травм 16-летняя воспитанница центра скончалась на месте.

Еще пятеро пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полицейские задержали подозреваемого после совершения преступления по месту его жительства неподалеку.

19-летний юноша на момент задержания был трезв, он не являлся воспитанником центра.