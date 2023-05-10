19-летний поляк устроил резню в детско-юношеском центре, погибла 16-летняя девушка, девять человек ранены

Преступление произошло во вторник около 23:00 в городе Томиславице Лодзинского района.
Сообщается, что нападавший проник в здание и напал на десять человек по неизвестным причинам.
От полученных травм 16-летняя воспитанница центра скончалась на месте.
Еще пятеро пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Полицейские задержали подозреваемого после совершения преступления по месту его жительства неподалеку.
19-летний юноша на момент задержания был трезв, он не являлся воспитанником центра.