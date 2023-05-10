В Калифорнии будут варить пиво из сточных вод

Для создания пива были использованы сточные воды, взятые из прачечных и душевых 40-этажного многоквартирного дома, который находится в одном из районов Сан-Франциско в Калифорнии.

Как сообщили официальные представители компании, главная цель проекта – привлечение внимания общественности к множеству вариантов повторного использования пресной воды.

Пока пиво Epic OneWater Brew сварено в небольшом количестве. Публике был представлен только демонстрационный продукт.

Однако в компании заявили, что совсем скоро пиво, сваренное с использованием сточных вод, можно будет приобрести в магазинах.

Дегустаторы, которым удалось отведать новое пиво, отметили, что по вкусу Epic OneWater Brew ничем не отличается от привычного пива.