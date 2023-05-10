Настоящий индийский чай: почему в Индии его нельзя найти днем с огнем

В Индии многие жители живут за чертой бедности. Некоторые вообще обитают в картонных коробках, а то и спят под открытым небом. Но в то же время Индия - одна из первых стран в мире по объёмам выпуска фармацевтической продукции.

Она также занимает седьмое место по уровню экономического развития.

Одним из лучших в мире также считается индийский чай. Однако на самом деле самые ценные сорта идут на экспорт: в самой Индии купить качественный листовой чай очень сложно.

На родине его в основном применяют в медицинских целях, а процесс приготовления совсем другой: его, по сути, варят, а не заваривают. Считается, что так травы и цветы максимально отдают воде полезные вещества.

У многих индусов нет медстраховки, и они не могут лечиться. Но при этом индусы доброжелательны, постоянно улыбаются и всегда готовы прийти на помощь.

Индия – необыкновенная страна, где всё по-другому, и от этого там ещё интереснее и более незабываемо.