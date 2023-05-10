Невесты в Китае на свадьбе плачут: почему им запрещено веселиться

Китай – удивительная страна с самобытными традициями, причем некоторые из них удивляют нас и сейчас. Особенно любопытны свадебные обряды и традиции.

В Древнем Китае они напрямую были связаны с положением женщин. Те имели весьма ограниченные права, и зависели от мужчин: своих отцов и мужей. Замужество дочери тогда было преимущественно договорным. Это значит, что родители сами искали дочери мужа.

Девочки из знатных семей с детства знали, чьими женами они станут. Молодым людям при этом разрешалось общаться, чтобы лучше узнать друг друга, но - в присутствии родителей. Оставаться наедине не позволялось: это считалось верхом неприличия и могло не лучшим образом отразиться на репутации невесты.

Накануне свадьбы к родителям невесты приходила сваха, передававшая предложение о бракосочетании от жениха, а также подарки. Обязательно составлялся гороскоп совместимости новобрачных.

Невесте в день свадьбы удаляли с лица все волосы, включая ресницы и брови. Затем - чёрным карандашом рисовали брови и стрелки, губы красили красной помадой. Свадебный наряд также должен был быть красным.

Лицо невесте закрывали густой накидкой, и не снимали ее до конца торжества. Свадьбу проводили после обеда, она сопровождалась танцами и песнями. Невесте не позволялось веселиться: в момент церемонии ей предписывалось молчать. Считалось, что это гарантирует рождение наследника.

В некоторых провинциях Китая и сегодня есть обычай «плачущая свадьба». Невеста начинает плакать по ночам за месяц до церемонии. Через 10 дней плакать начинает и ее мать, через 20 – бабушка. Так оплакивали дочку и внучку: в своей семье она умирала, как дочь, и возрождалась в новой - как жена и мать.

После свадьбы молодые селились в доме мужа. Жена подчинялась супругу и его родителям. В богатых семьях практиковалось и многожёнство: мужчина мог иметь такое количество жён и наложниц, столько получалось содержать.

Женщина при этом не имела права подать на развод - так же, как и его оспорить. Чаще всего пары разводились из-за отсутствия детей либо рождения девочек.

Если рождался мальчик, родители торжественно праздновали это, накрывая богатый стол. Девочкам же праздника не устраивали. Это аргументировалось тем, что мальчики становились наследниками и продолжателями рода, а девочки покидали дом, выйдя замуж.

В бедных семьях порой даже избавлялись от новорожденных дочерей, чтобы не собирать ей приданое к замужеству.