Меган и Гарри наняли телохранителя Ким Кардашьян

Пара и раньше полагалась на опытную личную охрану знаменитостей: в Калифорнии их охранял телохранитель, который раньше работал на Майкла Джексона (1958-2009).

Новый телохранитель работал у Ким Кардашьян в 2016 году.

На следующий день после коронации короля Карла III герцогиня Сассекская гуляла с друзьями в Монтесито. На фотографиях позади нее виден мужчина в темных очках. По данным британского таблоида, это телохранитель, который раньше работал на Ким Кардашьян.

Газета подтверждает это фотографиями 2016 года, на которых Ким и бодигардер запечатлены вместе.

Говорят, что он работал на звезду реалити-шоу до и после ограбления в Париже. В отеле французской столицы Кардашьян попала в засаду и была ограблена несколькими мужчинами под прицелом оружия.

Гарри и Меган платят за свою безопасность с тех пор, как в 2020 году покинули британскую королевскую семью.

В их арендном доме в Калифорнии в последние годы дежурили различные телохранители.

Совсем недавно они расстались с бывшим защитником Майкла Джексона Альберто Альваресом, так как были обеспокоены обвинениями в вождении в нетрезвом виде и в домашнем насилии.

Гарри и Меган вынуждены немало платить: элитные телохранители могут стоить до 1800 долларов в день.