Китайцы не любят отдыхать в Египте и Турции

Пляжный отдых в Поднебесной не очень распространен. Раньше отдых на море или на озере считался в этой стране очень дорогим удовольствием, и лишь немногие семьи могли его себе позволить.

Сейчас, когда экономика страны многократно выросла и ее жители стали намного богаче, культ морского отдыха здесь так и не прижился.

Граждане Китая могут позволить себе путешествовать по всему миру, но на приморских пляжах их трудно заметить - они больше интересуются культурными объектами.

Можно сказать, что китайцы вообще не любители пляжного отдыха. На пляжах они держатся либо у самого берега, либо плавают в бассейне.

Более того, во всей Юго-Восточной Азии, и в Китае в частности, темный цвет кожи воспринимается как вызванный тяжелым крестьянским трудом. А загорелые люди ассоциируются с деревенскими, бедными, малограмотными и некльтурными.

Поэтому пляжный отдых среди китайцев не так уж и распространен. А если они и отдыхают на морском побережье, то только на собственном курорте Хайнань либо во Вьетнаме и Таиланде, которые близки им в культурном и территориальном плане.

Есть еще одна веская причина, по которой китайцы не посещают Турцию и Египет. Дело в том, что власти Поднебесной не в очень хороших отношениях с мусульманскими странами.

Китайское правительство не рекомендует их посещать своим гражданам. Эти страны считаются потенциально опасными, и по возвращению из них китайцев на родине могут поджидать проблемы.

Дело в том, что Египет, а в большей степени Турция, всецело поддерживают освободительное движение уйгуров в провинции Синцзянь. А эта проблема давно тревожит китайские власти.

Вот почему рядовые китайцы не очень-то стремятся посещать курорты Египта и Турции.